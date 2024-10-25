В Индии слон напал на мужчину, который хотел сделать с ним селфи

В Индии слон напал на мужчину, захотевшего сделать с ним селфи, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 23-летний Шрикант Сатре гулял вместе со своим другом рядом с джунглями, когда встретил слона. Несмотря на опасность, приятели решили сделать с ним селфи, о чем пожалели. Когда Шрикант подошел к зверю, тот на него набросился и начал топтать.

Друг Сатре попытался отпугнуть слона, но животное продолжало таскать мужчину по земле. Приехавшие по вызову медики не смогли спасти Шриканта, так как он получил слишком тяжелые травмы.

Полицейские, расследовавшие это дело, напомнили людям о правилах безопасности при общении с дикими животными и попросили граждан не вступать в контакт с такими зверями без особой надобности.

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