На Украине предложили выпустить почтовую марку с Зеленским и Ельциным

Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский предложил в своем Telegram-канале выпустить почтовую марку с фразой президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме.

«Друзья, пока вы голосуете за самую красивую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025 года. И после интервью президента подумали, не продолжить ли серию о «русском военном корабле» маркой о Будапештском меморандуме», — написал он.

Смелянский прикрепил к посту проект предложенной марки, на которой изображены президент России Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и президент Украины Леонид Кучма, которые подписывают Будапештский меморандум. К ним пририсован Зеленский с недовольным выражением лица, а ниже приведена его матерная фраза, которой он выразил свое отношение к договору 1994 года во время недавнего интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

Будапештский меморандум стал завершением международных переговоров на тему советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. Документ обозначал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

6 января сообщалось, что Зеленский несколько раз употребил нецензурную лексику на русском языке в интервью Фридману. В частности, он допустил использование обсценной лексики при обсуждении Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что в 2014 и в 2022 году Украина направила странам, подписавшим этот документ, просьбу о начале консультаций, но они ее проигнорировали. «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать)», — сказал украинский лидер.

Ранее в офисе Зеленского объяснили использование президентом мата в интервью.