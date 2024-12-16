Названы города с самыми дешевыми квартирами

Пермь, Самара, Воронеж, Волгоград и Екатеринбург стали лидерами среди российских городов-миллионников по доступности квартир в ноябре. Приобрести студию в новостройке в Перми можно в среднем за 3,6 млн рублей, в Самаре – за 3,8 млн рублей, а в Екатеринбурге – за 4,4 млн рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Покупка однокомнатной квартиры в Перми обойдется в около 4,7 млн рублей в среднем, в Воронеже – в 5,3 млн рублей, в Самаре – в 5,4 млн рублей. Средняя полная цена «двушки» в Перми составляет 6,6 млн рублей, в Волгограде – 7,3 млн рублей, в Самаре – 7,5 млн рублей. Полная медианная стоимость «трешек» в Волгограде составляет 7,3 млн рублей, в Перми – 8,8 млн рублей, в Воронеже – 9,1 млн рублей.

Лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.



Купить студию в Москве можно в среднем за 8,9 млн рублей, в Казани – за 8,3 млн рублей, а в Санкт-Петербурге – за 6,1 млн рублей. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве – 15,1 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 10,3 млн рублей, в Казани – 9,2 млн рублей.



«Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 20 млн, 18,5 млн и 12,1 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры – в 29,3 млн, 24,5 млн и 16 млн рублей в среднем соответственно.



Исследование было проведено в декабре.



Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.