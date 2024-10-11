Россияне назвали самые дорогие мегаполисы в России

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России лидирует Москва, за ней следуют Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Москва, как и прежде, остается мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни: 56% жителей считают столицу дорогим городом. На втором месте расположилась Самара (54%), на третьем — Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%). Каждый второй житель Уфы (52%) также отмечает высокие цены в своем городе. Ростов-на-Дону считают дорогим 49% опрошенных, а Пермь — 48%.

Реже всего респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (по 38%).

В большинстве мегаполисов самым дорогим приобретением для жителей оказалась недвижимость, за ней следуют продукты питания и проезд. Цены на жилищно-коммунальные услуги больше всего раздражают в Воронеже, а стоимость медицинских услуг и развлечений — в Самаре.

За последний год число жителей, считающих свой город дорогим, возросло в Самаре (+11 п.п.), Перми и Екатеринбурге (на 10 п.п. в каждом городе), а также в Нижнем Новгороде (+9 п.п.).

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