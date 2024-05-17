Россиянка запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар

В Благовещенске 19-летняя жительница дома на улице Трудовой устроила пожар, выполнив действия, на которые ей якобы указали мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Амурской области.

Инцидент произошел 16 мая в здании общежития. Как рассказала 19-летняя задержанная, которую подозревают в умышленном поджоге, все началось накануне, когда с ней связались якобы операторы сотовой связи и попросили назвать личные данные, чтобы избежать блокировки сим-карты. Далее с ней связались еще одни мошенники, которые сообщили о взломе Госуслуг и попытке оформить на нее кредит. Решить проблему злоумышленники предложили по знакомой правоохранителям схеме: благовещенке сказали взять в банке заем и перевести деньги на «безопасный» счет. Сразу несколько банков отклонили запрос на кредит, но амурчанка перевела аферистам около 700 тыс. рублей личных накоплений.

На этом преступники не остановились.

«Неизвестные по телефону рассказали девушке, что правоохранители обнаружили в одном из банков областного центра мошенников, а чтобы привлечь их внимание и «выманить» из помещения, она должна купить фейерверк. Приобретя пиротехнику почти за 40 тысяч рублей, она привезла ее домой и далее, действуя указаниям злоумышленников, подожгла фитиль», — рассказали в пресс-службе полиции.

Женщина до последнего верила, что эти действия помогут вернуть ей накопления. Результатом поджога стал сильный пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что спасли из дома 31 жильца.

Ранее мошенники украли у россиянки 4 млн рублей и вынудили ее поджечь правительственное здание.