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Появились подробности о задержанном на трассе в Челябинской области нарушителе

Ura.ru: задержанный на трассе под Челябинском нарушитель оказался дезертиром
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Cherries/Shutterstock/FOTODOM

Водителем, из-за которого оказалось заблокировано движение на трассе Кыштым — Тюбук в Каслинском районе Челябинской области, оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным информационного агентства, в машине мужчины после задержания было найдено более килограмма наркотического вещества. Как рассказал собеседник журналистов, еще в сентябре он самовольно покинул одну из воинских частей в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Кроме того, до этого он был судим за кражу, незаконное проникновение в жилище и за угон автомобиля.

Источник уточнил, что на момент совершения побега военнослужащий уже не был зарегистрирован в административном порядке. Для остановки транспортного средства пришлось применить оружие. Водитель был задержан и передан в военную комендатуру.

7 января мужчина протаранил автомобиль в искусственной пробке, вызванной сотрудниками ГИБДД для его задержания. Погоня за нарушителем, проигнорировавшим требования сотрудников ДПС об остановке, произошла в Каслинском районе. Чтобы он не выехал на федеральную трассу М-5, была перекрыта автодорога Кыштым — Тюбук.

Ранее уфимские гаишники отобрали у 17-летнего водителя две машины за ночь.

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