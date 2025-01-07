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Нарушитель протаранил автомобиль после установки «живого щита» в Челябинской области

В Челябинской области нарушитель врезался в «живой щит» на автотрассе
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Depositphotos

В Челябинской области нарушитель протаранил автомобиль в искусственной пробке, вызванной сотрудниками ГИБДД для его задержания. Об этом сообщает 74.Ru.

Погоня за нарушителем, проигнорировавшим требования сотрудников ДПС об остановке, произошла в Каслинском районе. Чтобы нарушитель не выехал на федеральную трассу М-5, была перекрыта автодорога Кыштым — Тюбук.

«Видео с места перекрытия и задержания водителя в редакцию 74.Ru прислали очевидцы. Они сообщили, что дорогу перегородили грузовиками, за которыми выстроилась вереница машин. В одну из них врезался нарушитель, после чего водителя вытащили из машины сотрудники ДПС», — отмечается в публикации.

В областном главке МВД изданию сообщили, что задержанный водитель Suzuki никогда не получал прав и отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее уфимские гаишники отобрали у 17-летнего водителя две машины за ночь.

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