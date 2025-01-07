Уфимские гаишники отобрали у водителя две машины за ночь

В Уфе сотрудники ДПС отобрали два автомобиля за ночь у одного водителя

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции изъяли и поместили на спецстоянку два автомобиля у одного и того же водителя, не имеющего водительских прав. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Уфы».

Сначала молодого человека остановили в микрорайоне Шакша за рулем ВАЗ-2110 с подложными номерами.

«При проверке документов у 17-летнего водителя выяснилось, что государственные регистрационные знаки данной автомашины являются подложными (не принадлежат данному автомобилю)», — отмечается в сообщении.

Оказалось, что на машине стояли номера от автомобиля, снятого с учета. Также выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортными средствами в силу возраста. По этим фактам на водителя составили протоколы по двум статьям КоАП, а машину задержали и поместили на спецстоянку.

Спустя два часа того же водителя инспекторы остановили на улице Советов за рулем Lada Granta. На молодого человека составили еще один протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения, а Lada Granta задержали и поместили на спецстоянку.

Ранее водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году.