На Украине задержали подозреваемых в подрыве железной дороги

В Хмельницкой области заподозрили двух мужчин в подрыве железной дороги

На Украине задержали двух мужчин, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

«В конце декабря 2024 года ночью они установили взрывное устройство с дистанционным управлением на железнодорожном пути в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном рядом авто», — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, взрывчатка была приведена в действие одним из подозреваемых на следующий день при приближении товарного поезда. Однако устройство сработало не сразу, в результате чего машинист успел затормозить. В результате произошедшего железнодорожные пути были повреждены. Второй задержанный снимал происходящее на телефон, утверждает ведомство.

В офисе генпрокурора отметили, что в настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

В декабре генпрокуратура Украины сообщила о задержании трех подозреваемых в поджогах машин украинских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры в Киеве и Ивано-Франковской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Украине задержали чиновника Киевской администрации.