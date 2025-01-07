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На Украине задержали чиновника Киевской администрации

СБУ сообщила о задержании чиновника Киевской администрации
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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале о задержании чиновника коммунальной организации «Киевмедспецтранс» Киевской государственной городской администрации.

Мужчина подозревается в хищениях на сумму $141,8 тысячи.

«Задержан чиновник коммунальной организации «Киевмедспецтранс» администрации и четверо его сообщников, которые подозреваются в хищении более 6 миллионов гривен», — сказано в тексте.

Имена фигурантов дела не разглашаются.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера МВД Андрея Тупикова начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. О Тупикове известно, что ранее он служил в Министерстве внутренних дел Украины (МВД) в звании майора. В 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество, проявленное в боях. На момент своего назначения Тупиков занимал должность начальника аналитической службы управления специальных операций Главного управления Национальной гвардии Украины.

Ранее Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации.

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