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В Херсоне произошла серия взрывов

Несколько взрывов произошли в Херсоне, подконтрольном украинскому руководству
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Shutterstock

Серию взрывов зафиксировали в городе Херсоне, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Какие-либо подробности о ситуации в городе пока не поступали. При этом данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Чиновник не стал уточнять, о каких именно постройках идет речь. Он лишь добавил, что никто из мирных жителей не пострадал.

6 января несколько взрывов произошли в городе Черкассы, расположенном в центральной части Украины. Незадолго до этого на всей территории Черкасской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.

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