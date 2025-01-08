В Севастополе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов после шторма

В Севастополе в районе пляжей «Любимовка» и «Звездный берег» нашли новые пятна нефтепродуктов после шторма. Об этом сообщил координатор волонтеров в городе Павел Харламов, передает ТАСС.

«Ночью был шторм, новые очаги выброса есть на пляже «Любимовка», на «Звездном береге». Ситуация контролируема», — заявил он.

По словам Харламова, на месте инцидента работают все службы города, власти предоставляют всю необходимую технику. Он добавил, что к работам присоединяются неравнодушные жители.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что массовое загрязнение береговой линии мазутом отсутствует на территории Севастополя, но есть локальные выбросы на городских пляжах. По его словам, эти загрязнения оперативно ликвидируются. Губернатор добавил, что всего было собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта с побережья.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение танкер «Волгонефть» уберут с берега.