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Потерпевший крушение танкер «Волгонефть» уберут с берега

Морспасслужба: судно «Волгонефть-239» уберут с берега после откачки мазута

Танкер, который потерпел крушение в Керченском проливе, уберут с берега после откачки мазута из кормовой части корабля. Об этом заявил руководитель службы Виктор Чернов в Telegram-канале ведомства.

«После откачки мазута из кормовой части севшую на мель «Волгонефть-239» уберут с берега», — заявил он.

Чернов добавил, что в ходе следующего этапа специалисты снимут кормовую часть и отвезут ее в безопасное место. Он подчеркнул, что после проведения работ корабль передадут владельцу, который примет решение об утилизации или реновации судна.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Недавно сообщалось, что водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них.

Ранее водолазы завершили обследование затонувших частей танкеров «Волгонефти».

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