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В Севастополе не обнаружено массовых загрязнений берега, но есть локальные выбросы мазута

Развожаев: локальные выбросы мазута выявили на пляжах Севастополя
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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Массовое загрязнение береговой линии мазутом отсутствует на территории Севастополя, но есть локальные выбросы на городских пляжах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города», — написал он, отметив, что накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже «Толстяк», а утром — повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами.

Эти загрязнения оперативно ликвидируются, подчеркнул губернатор.

Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта с побережья. Новых пятен в акватории пока не выявлено, добавил Развожаев.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее два факта загрязнения берега мазутом выявили в Крыму.

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