В Севастополе не обнаружено массовых загрязнений берега, но есть локальные выбросы мазута

Массовое загрязнение береговой линии мазутом отсутствует на территории Севастополя, но есть локальные выбросы на городских пляжах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города», — написал он, отметив, что накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже «Толстяк», а утром — повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами.

Эти загрязнения оперативно ликвидируются, подчеркнул губернатор.

Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу около 18 тонн загрязненного грунта с побережья. Новых пятен в акватории пока не выявлено, добавил Развожаев.

5 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что почти пять тысяч птиц, пострадавших из-за мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее два факта загрязнения берега мазутом выявили в Крыму.