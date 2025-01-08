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В Турции ищут россиянку, пропавшую больше недели назад после визита в консульство РФ

Туристка из Нальчика пропала в Турции больше недели назад
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Телеграм-канал «Mash»

В Турции ищут россиянку из Нальчика, которая вышла из консульства в Стамбуле и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал брат 23-летней туристки по имени Лаура, она пропала в свой день рождения, 30 декабря. В Турции девушка потеряла документы и обратилась в консульство. Там заявили, что ей нужно готовиться к депортации.

«Спустя несколько часов родные узнали, что Лауру отпустили и не стали задерживать — ее время пребывания в стране как туриста не исчерпано», – сообщается в публикации.

После визита в консульство путешественница перестала выходить на связь с родственниками. Брат приехал в Турцию и обратился в правоохранительные органы.

По словам мужчины, предположительно, Лаура находится в депортационном центре. Однако в Турции у брата требуют справку о родстве, которую должны дать в посольстве, а в посольстве ему ответили, что ее не выдают. Из-за отсутствия документа семья не может узнать больше подробностей.

Ранее в Индонезии во время восхождения на вулкан пропала гражданка РФ.

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