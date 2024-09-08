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Россиянка решила взойти на вулкан в Индонезии и пропала

В Индонезии во время восхождения на вулкан пропала гражданка РФ

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Shutterstock

Россиянка пропала во время похода недалеко от Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 44-летняя Александра планировала восхождение на вулкан Ринджани на острове Ломбок в конце августа, на это у нее должно было уйти несколько дней. Близкие позвонили женщине 29-го числа, чтобы поздравить с днем рождения.

«Во время разговора женщина сказала, что у нее плохая связь. Александра обещала позвонить через пару дней, но больше ее телефон не отвечал», — сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, где находится россиянка. Женщина отправилась на вулкан без местного гида, и родственники не исключают, что ее могли задержать, так как по закону она не имела права идти в одиночку.

Известно, что россиянка с 2022 года живет на Бали и планировала вернуться в Москву в сентябре. На курорте она жила отдельно от мужа, с которым они находятся в разводе. Сам мужчина отказался участвовать в поисках. У экс-супруга пропавшей просрочены документы, поэтому он боится депортации.

Ранее в Турции россиянка решила пройтись по опасному маршруту и пропала.

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