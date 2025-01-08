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В Москве ребенок перевел деньги мошенникам и не получил iPhone на Новый год

В Москве девочке не подарили iPhone из-за того, что она отдала деньги аферистам
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Shutterstock/Bang Gambar

В Москве школьница поверила мошенникам и лишилась дорогого подарка, который ей обещали на Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Инцидент произошел 28 декабря, но о нем стало известно только сейчас. 11-летняя девочка играла в Roblox и хотела приобрести персонажа, поэтому попыталась найти желающих продать его в интернете.

Один из пользователей пообещал подарить героя, если ребенок выполнит его задания. Следуя инструкциям, школьница отправила номер банковской карты матери аферистам и коды, которые приходили на телефон родительницы. Таким образом мошенники получили 402 тысячи рублей.

После произошедшего ребенок остался без iPhone 16, который родители обещали ей на Новый год.

Старшие члены семьи обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого еще одна московская московская школьница отдала злоумышленникам более 400 тысяч рублей. Неизвестные запугали 15-летнюю девушку и убедили ее в том, что родителей нужно спасти. Подросток отправил мошенникам данные карт отца и матери, затем встречалась с курьером.

Ранее мошенники попросили москвичку назвать кодовое слово «лопух» и забрали у нее все украшения.

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