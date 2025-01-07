В Москве школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, чтобы «спасти родителей»

Школьница из Москвы отдала мошенникам полмиллиона рублей, аферисты запугали девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С 15-летней москвичкой связался неизвестный, под разными предлогами злоумышленник угрожал девочке и убедил ее в том, что родителей необходимо спасать. Запуганная школьница отправила аферистам данные банковских карт, а позднее согласилась на встречу с курьером.

В одном из парков она передала девушке в черном пальто конверт с наличными в сумме 465 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребёнок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянин дважды переиграл мошенников, выманил у них деньги и потратил все на алкоголь.