Мошенники попросили москвичку назвать кодовое слово «лопух» и забрали у нее все украшения

Москвичка отдала все свои украшения мошенникам, назвав придуманное ими «кодовое слово», сообщает Сапа.

По данным Telegram-канала, пострадавшей оказалась 63-летняя Мария, которая поверила неизвестному, сообщившему о необходимости перезаписаться к врачу. Собеседник представился сотрудником ОМС, который затем заявил о том, что видит на ее аккаунте на «Госуслугах» некую доверенность, которой пытаются воспользоваться мошенники.

Марии объяснили, что она должна помочь правоохранителям поймать аферистов. Женщину уговорили передать свои драгоценности курьеру, который произнесет кодовое слово «лопух». Им оказалась девушка в шапке-ушанке, она забрала ювелирные украшения, подготовленные пенсионеркой, и скрылась. Пострадавшая обратилась в полицию. Точная сумма нанесенного ей ущерба устанавливается, злоумышленников ищут.

Ранее школьница из Москвы отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, чтобы «спасти родителей».