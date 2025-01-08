Из квартиры петербуржца украли более 4 млн рублей, пока он лежал в больнице

В Петербурге неизвестные вынесли деньги из квартиры мужчины, пока тот лечился

В Петербурге 67-летний мужчина лишился хранившейся дома валюты, пока находился в больнице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По данным телеканала, местный житель лежал в больнице и выписался из нее только 6 января. Вернувшись в свою квартиру, он заметил, что неизвестный взломал сейф и похитил из него $40 тыс. (более четырех млн рублей).

Обнаружив, что денег нет, мужчина обратился в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснить, кто похитил деньги, правоохранители попытаются с помощью записей с камер на первом этаже.

До этого в Буйнакске задержали мужчину, который обокрал женщину на рынке в Махачкале. Когда местная жительница отвлеклась, подозреваемый схватил сумку с деньгами, которые она откладывала на операцию ребенку.

После задержания у него нашли только 125 тысяч рублей, так как остальные он «потратил по ресторанам».

Ранее певица Юлия Паршута поделилась подробностями ограбления. квартиры.