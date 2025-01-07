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Юлия Паршута поделилась подробностями ограбления

Певица Паршута подтвердила, что ее квартиру обокрали
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Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Певица Юлия Паршута подтвердила, что ее квартиру обокрали. Подробностями ограбления российская звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Знаю, что прессе уже известны не самые приятные новости из моей жизни, которые я могу подтвердить: в мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Полиция уже ищет преступников», — написала она.

По словам Паршуты, она жива, здорова и находится в безопасности.

«P.S. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» — заключила артистка.

По данным телеканала РЕН ТВ, неизвестные проникли в жилье Паршуты на Ружейном переулке. Они похитили украшения и деньги из сейфа, который взломали отверткой. После злоумышленники скрылись с места преступления. Пока неизвестна точная сумма ущерба. На данный момент проводится проверка по делу.

Ранее блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева тоже столкнулась со злоумышленником, который проник в ее дом.

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