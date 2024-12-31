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Мужчина украл деньги на операцию ребенку и потратил их «по ресторанам»

В Ингушетии задержали подозреваемого в краже денег на операцию ребенку
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии задержали подозреваемого в краже денег у женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на рынке «Цумадинский» в Махачкале. По версии правоохранителей, когда местная жительница отвлеклась, мужчина похитил отложенную в сторону сумку.

«В ней находилось 396 тысяч рублей, которые женщина накопила для операции своему ребенку», – сообщается в публикации.

После произошедшего подозреваемого объявили в розыск и позже нашли его в Буйнакске. Когда сотрудники МВД пришли к подозреваемому, он спустился с третьего этажа через окно, с помощью попутки добрался до Махачкалы и отправился в Краснодар, но в Ингушетии его задержали.

Выяснилось, что при себе у мужчины было только 125 тысяч рублей. Остальные деньги он «потратил по ресторанам». Деньги вскоре вернут женщине.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Известно, что ранее он уже несколько раз привлекался к ответственности по этой статье.

Ранее сейф с деньгами и украшениями на 1,5 млн рублей похитили из коттеджа в Ленобласти.

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