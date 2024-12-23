Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Абакане

Курлаев: четверо пострадавших при взрыве в Абакане находятся в тяжелом состоянии

Четыре человека, которые пострадали при взрыве на территории бывшего завода в Абакане, попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы республики Юрий Курлаев.

По его словам, инцидент случился из-за взрыва емкости при опрессовке. Сейчас ведутся следственные действия и сотрудники правоохранительных органов выясняют, чей это цех.

В понедельник на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв. Спасатели назвали вероятной причиной случившегося нарушение техники безопасности.

Курлаев отметил, что правительство Хакасии окажет родным и близким пострадавших всю необходимую помощь.

В этот же день в Оренбургской области вспыхнула факелом буровая скважина.

До этого сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

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