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В Волхове подросток попал в реанимацию, попробовав домашний сидр

mk.ru: в Ленобласти подросток отравился домашней настойкой
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Волховском районе Ленобласти подросток потерял сознание и попал в реанимацию, попробовав сидр домашнего приготовления. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 3 января. Мать 13-летнего школьника разговаривала с ним по телефону и заподозрила неладное, позже отец подростка обнаружил его лежащим около дома без сознания и доставил мальчика в больницу.

Медики диагностировали у него отравление суррогатным алкоголем, пострадавший находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной информации, несовершеннолетний мог отравиться яблочным сидром домашнего изготовления, который хранился дома в холодильнике. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее кадет Кронштадтского военного корпуса попал в реанимацию после вечеринки.

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