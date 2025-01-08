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В Турции произошло землетрясение

На северо-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5
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Depositphotos

В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 4:30 по местному времени (совпадает с мск). Глубина землетрясения составила 14,81 километра.

В настоящее время разрушений, вызванных землетрясением, не было обнаружено. Также не поступала информация о пострадавших.

Накануне в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, 95 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эфиопии произошло землетрясение.

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