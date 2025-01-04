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В Эфиопии произошло землетрясение

EMSC: в Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Uwe Anspach/Global Look Press

В центральной части Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:01 по местному времени (20:01 мск) в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о последствиях не поступало.

2 января землетрясение произошло в китайском уезде Юннин города Иньчуань. Его магнитуда составила 4,8. По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр наблюдался в точке с координатами 38,4 градуса северной широты и 106,22 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В этот же день в штате Калифорния, вблизи населенного пункта Кобб, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. По информации геологической службы США, подземные толчки произошло в 3,6 километра к юго-востоку от населенного пункта. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 1,1 километра.

Ранее на турецком курорте произошло землетрясение.

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