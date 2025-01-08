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Россияне стали больше путешествовать по стране

Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россияне и иностранные граждане с января по ноябрь 2024 года совершили по России почти 80 млн туристических поездок, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

По прогнозу, по итогам 2024 года количество турпоездок по России составит около 92 млн и станет рекордным за всю 23-летнюю историю статистических наблюдений данного показателя, отметил Чернышенко.

По данным Росстата, в Хабаровском крае число турпоездок иностранцев выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. По большей части это туристы из Китая.

По абсолютным показателям лидируют Москва (11,1 млн турпоездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербург (5,8 млн). В этот список также вошли Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край.

Отмечается, что рост популярности туризма внутри России в том числе стимулирует развитие горнолыжных курортов. Уже открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и в Хабаровском крае.

Ранее в 55 регионах России ввели туристический налог.

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