В РАН допустили раскол общества в странах Балтии в 2025 году

Доклад РАН: в странах Балтии в 2025 году увеличится раскол общества

В 2025 году в странах Балтии увеличатся раскол общества, недоверие к власти, а также ксенофобия из-за притока мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН.

«В странах Балтии в 2025 году... будут нарастать кризисные явления в общественной жизни: усиление раскола общества, рост недоверия к властям, ксенофобия. Миграционная проблематика в наибольшей степени будет беспокоить власти Литвы в связи с увеличением притока мигрантов из стран Центральной Азии», — говорится в документе.

Согласно докладу, в Латвии, Литве и Эстонии в текущем году продолжится нарастание внутриполитических противоречий. По мнению исследователей, оно будет связано с экономическими проблемами. Также в странах Балтии сохранят актуальность демографические вопросы, отметили авторы.

При этом, по данным РАН, внутренние проблемы Латвии, Литвы и Эстонии не окажут влияния на их политику в отношении России. Ожидается, что правительства стран могут потребовать усиления поддержки Украины, следует из доклада.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила , что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах. Дипломат отметила, что Москва задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств.

Ранее в РАН предположили, что в 2025 году возможен сценарий эскалации украинского конфликта.