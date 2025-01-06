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В РАН считают, что в 2025 году возможен сценарий эскалации украинского конфликта

В РАН прогнозируют возможность эскалации конфликта на Украине в 2025 году
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Reuters

Сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины во втором полугодии 2025 года возможен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

В докладе также говорится, что во второй половине этого года не исключено формирование масштабного международного военно-политического кризиса с последующим выходом на плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии уже без участия или при формальном участии Украины и с возможной широкой интернационализацией этих усилий.

Путь к прочному урегулированию российско-украинского конфликта, считают в ИМЭМО РАН, может возникнуть благодаря более широкому соглашению о контурах европейской безопасности, но этот процесс может выйти за пределы 2025 года.

5 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что Киев согласится на остановку огня, если ему поставят оружие для отражения возможных нападений в будущем.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.

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