Стало известно, как готовился подрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Мужчина, подозреваемый в подрыве электрического автомобиля Tesla Cybertruck в американском городе Лас-Вегасе, использовал искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT во время подготовки к совершению преступления. Об этом в ходе пресс-конференции заявил шериф местной полиции Кевин Макмахилл, сообщил телеканал NBC News.

«У нас есть доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы спланировать атаку», — рассказал он.

По словам Макмахилла, фигурант дела пытался с помощью ИИ выяснить, какое количество взрывчатки ему надо было заложить в машину для ее подрыва. Также мужчина задавал ChatGPT иные вопросы, в том числе искал точки продажи фейерверков.

Как отметил шериф, искусственный интеллект так или иначе должен был внести изменения в жизни людей. При этом подрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе стал первым известным ему случаем использования ChatGPT при планировании преступления.

Также в материале приводятся слова неназванного представителя компании OpenAI, разработавшей данный ИИ. Он рассказал, что ChatGPT не предназначен для подготовки к совершению преступлений и создан таким образом, чтобы «не давать вредоносных инструкций».

«Нас огорчил этот инцидент, мы привержены идее ответственного использования инструментов ИИ. <...> В данном случае ChatGPT ответил при помощи информации, которая уже была в свободном доступе в интернете», — пояснил специалист.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе был подорван электрический автомобиль Tesla Cybertruck, в результате чего пострадали несколько человек. Подозреваемым по делу стал 37-летний Мэтью Ливельсбергер, который был сержантом спецназа Вооруженных сил США.

Как пишет Associated Press, мужчина страдал от депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). При этом фигурант не испытывал личной неприязни к избранному президенту страны Дональду Трампу, являющемуся владельцем гостиницы.

Ранее подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck в США назвал произошедшее «тревожным звонком».