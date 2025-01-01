Груженные рудой вагоны сошли с рельсов в Башкирии

МЧС сообщило о сходе с рельсов в Башкирии двух вагонов с рудой

В башкирском городе Учалы сошли с рельсов два вагона с рудой. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По его данным, всего в составе было 17 вагонов. При инциденте никто не пострадал, на транспортное сообщение он тоже не повилял. Сейчас сотрудники оперативных служб расцепляют вагоны на месте происшествия, чтобы перевезти их маневровым поездом до пункта назначения.

22 декабря перегоне между железнодорожными станциями Бушулей и Жирекен в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Это произошло примерно в 7:30 по местному времени (1:30 мск). В результате инцидента с рельсов сошли 35 вагонов одного состава и семь вагонов — другого. Предварительно причиной инцидента назвали излом рамы колесной пары. На фоне случившегося специалистам пришлось приостановить движение поездов в районе ЧП.

Ранее под Уфой 22 вагона сошли с рельсов из-за диверсии.