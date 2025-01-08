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Психиатр оценил срыв Зеленского во время интервью

Психиатр Зайцев: Зеленский теряет контроль из-за тяжелого стресса
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Lex Fridman/YouTube

Поведение Владимира Зеленского в недавнем интервью, где он несколько раз использовал ненормативную лексику, свидетельствует о «серьезной потере контроля». Такой вывод сделал руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев в интервью kp.ru.

По мнению эксперта, Зеленский в течение длительного времени находится в состоянии сильного стресса, что привело к потере самоконтроля и неспособности сдерживать свои эмоции.

«Я думаю, ему пора обратиться к психиатру или психотерапевту… Это уже достаточно высокая степень утраты контроля», - сказал психиатр.

В интервью Лексу Фридману, которое длилось почти три часа, Зеленский преимущественно говорил на украинском языке, хотя Фридман, владеющий русским языком, настаивал на русском.

Первый раз Зеленский использовал ненормативную лексику, выражая возмущение отказом ввести санкции против России до начала военной операции. Затем он прибегнул к мату, обсуждая действия России на Северном Кавказе в конце 90-х годов. Кроме того, глава киевского режима использовал нецензурную брань при обсуждении Будапештского меморандума.

В офисе Зеленского пояснили, что он может использовать в интервью лексику, которую считает нужной, так как это не речь в Совете Безопасности ООН.

Ранее Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником».

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