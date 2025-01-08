НАСА может привлечь частные компании для доставки образцов грунта с Марса

НАСА может прибегнуть к услугам частных компаний для доставки грунта с Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассматривает возможность сотрудничества с частными компаниями, такими как SpaceX и Blue Origin, в рамках проекта по доставке образцов грунта с Марса. Об этом заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, пишет ТАСС.

Нельсон отметил, что возвращение образцов марсианских пород, собранных марсоходом Perseverance, в рамках совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) оказалось невозможным до 2040-х годов и потребовало бы расходов в размере не менее $11 миллиардов. Это побудило НАСА искать альтернативные варианты доставки образцов на Землю.

Одним из вариантов является использование проверенной ранее в нескольких миссиях технологии «небесного крана». Она предусматривает отправку на орбиту Марса космического аппарата ЕКА, который будет нести небольшой спускаемый модуль НАСА. Спускаемый модуль заберет образцы породы с поверхности планеты и вернется на орбиту для стыковки с аппаратом ЕКА, который доставит их на Землю. Стоимость такого проекта оценивается в $6,6-7,7 миллиарда.

Вторым вариантом является привлечение частных компаний для разработки тяжелого спускаемого модуля для доставки образцов грунта на аппарат ЕКА. Стоимость такого проекта составит $5,8-7,1 миллиарда. Нельсон подчеркнул, что SpaceX и Blue Origin заинтересованы в реализации этого проекта, но не исключил участия и других компаний.

НАСА рассчитывает доставить образцы марсианских пород на Землю в период между 2035 и 2039 годами.

«Окончательное решение, вероятно, будет принято в 2026 году», — отметил Нельсон.

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