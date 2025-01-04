Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение на севере Сахалина
close
Александр Кряжев/РИА Новости

МЧС объявило штормовое предупреждение на севере острова Сахалин. Об этом сообщает ТАСС.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — рассказали в ведомстве.

5 января в Охинском районе Сахалина ожидается снег, штормовой ветер с порывами до 18 м/с и метель. Там уже ограничено движение автомобилей на двух участках автодорог Оха — Некрасовка — Москальво и Оха — Эхаби из-за метели.

До этого школы в шести районах Сахалина перевели на удаленку из-за снегопадов.

Сильный снежный циклон накрыл несколько районов области. Образовательные учреждения в Углегорском, Томаринском, Тымовском, Холмском, Макаровском и Александровск-Сахалинском районах были переведены на дистанционное обучение для безопасности учеников и педагогов.

Ранее паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами