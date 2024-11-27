Премьер-министр Ливана одобрил прекращение огня с Израилем

Глава правительства Ливана Наджиб Микати в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил удовлетворение достигнутым с Израилем соглашением о перемирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-министра сообщает ТАСС.

Микати отметил, что рассматривает принятый документ в качестве дорожной карты по прекращению огня и одобряет этот важный шаг на пути к распространению спокойствия и стабильности в стране и регионе. Премьер подчеркнул, что перемирие будет способствовать возвращению перемещенных лиц в места их проживания.

Глава правительства призвал Израиль вывести свои войска с территории Ливана.

27 ноября сообщалось, что США готовы оказать поддержку армии Ливана, не размещая при этом свои войска в регионе.

В тот же день Байден заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.