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Премьер-министр Ливана одобрил прекращение огня с Израилем

Премьер Ливана Микати выразил удовлетворение достигнутым соглашением о перемирии

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Lev Radin/Global Look Press/Keystone Press Agency

Глава правительства Ливана Наджиб Микати в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил удовлетворение достигнутым с Израилем соглашением о перемирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу премьер-министра сообщает ТАСС.

Микати отметил, что рассматривает принятый документ в качестве дорожной карты по прекращению огня и одобряет этот важный шаг на пути к распространению спокойствия и стабильности в стране и регионе. Премьер подчеркнул, что перемирие будет способствовать возвращению перемещенных лиц в места их проживания.

Глава правительства призвал Израиль вывести свои войска с территории Ливана.

27 ноября сообщалось, что США готовы оказать поддержку армии Ливана, не размещая при этом свои войска в регионе.

В тот же день Байден заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.

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