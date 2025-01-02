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В США дали прогноз после теракта в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

NYT: конфликты с территории Газы и Ливана могут перекинуться на США
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Unsplash

После терактов в Новом Орлеане и взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе американские представители предупредили, что конфликты с Ближнего Востока могут перекинуться на США. Об этом пишет газета The New York Times.

«Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию Соединенных Штатов, скорее всего, в форме небольших радикальных группировок, действующих по собственной инициативе, или террористов-одиночек», — говорится в статье.

По данным издания, в Новом Орлеане, где грузовик наехал на толпу, нашли самодельную взрывчатку, что может свидетельствовать об участии международных террористических организаций в данном инциденте.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, он был ветераном американской армии.

Ранее страны Европы осудили теракт в Новом Орлеане.

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