Генпрокуратура намерена конфисковать имущество Тимура Иванова

Генпрокуратура намерена конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах экс-чиновника.
В материалах дела говорится, что он оформлял имущество подставных лиц.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.
В данном уголовном деле фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Ему вменяется взятка свыше 1 млрд рублей.
Ранее экс-замминистру обороны Иванову предъявили новое обвинение.