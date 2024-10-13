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Генпрокуратура намерена конфисковать имущество Тимура Иванова

«Ъ»: Генпрокуратура хочет конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова

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Илья Питалев/РИА Новости

Генпрокуратура намерена конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах экс-чиновника.

В материалах дела говорится, что он оформлял имущество подставных лиц.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

В данном уголовном деле фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Ему вменяется взятка свыше 1 млрд рублей.

Ранее экс-замминистру обороны Иванову предъявили новое обвинение.

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