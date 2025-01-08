По делу бывшего председателя Солнцевского суда Москвы походят еще три фигуранта

Трое фигурантов уголовного дела о мошенничестве, в котором главным обвиняемым является бывший председатель Солнцевского районного суда Москвы Артем Матета, находятся под арестом и содействуют следствию. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, трое предполагаемых соучастников Матеты – Рустем Юмагужин, Сергей Бекасов и Екатерина Наумова – арестованы и дают показания. Бекасов и Наумова уже признали свою вину.

Дело было возбуждено 13 июня 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета России по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, организованное группой) в отношении Юмагужина, Бекасова и Наумовой, а также по статье 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество) в отношении Юмагужина.

Позднее, 11 октября 2024 года, председателем Следственного комитета РФ было возбуждено второе дело по аналогичным статьям, объединенное с первым и касающееся Артема Матеты.

Отмечается, что Юмагужин занимает должность заместителя начальника отдела рассмотрения обращений граждан в Департаменте государственной политики в сфере принудительного исполнения Министерства юстиции России, а Наумова является генеральным директором ООО «Азиатская торговая лига».

В июле 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. Матету подозревают в том, что он обманом получил от бизнесмена 88 млн рублей. По данным следствия, судья обещал положительно решить уголовное дело, заведомо зная, что не выполнит данное обещание. 17 сентября Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение дела на судью.

Ранее осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока.