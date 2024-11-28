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Председателя Солнцевского районного суда взяли под стражу

Обвиняемого в мошенничестве председателя Солнцевского райсуда Матету арестовали

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Верховный Суд РФ

Председателя Солнцевского районного суда города Москвы Артема Матету, обвиняемого в мошенничестве, взяли под стражу. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Председатель заседания комиссии ВККС, где рассматривают жалобу на лишение Матеты полномочий судьи, сообщил, что подсудимый участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО «Медведь».

Московская квалификационная коллегия судей в начале ноября решила досрочно прекратить полномочия Матеты.

В июле 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. Матету подозревают в том, что он обманом получил от бизнесмена 88 млн руб. По данным следствия, судья обещал положительно решить уголовное дело, заведомо зная, что не выполнит данное обещание. 17 сентября Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение дела на судью.

Ранее осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока.

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