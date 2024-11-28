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Осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока

ТАСС: осужденный за мошенничество экс-замглавы МЧС Гурович освободился по УДО

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МЧС России

Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, осужденного на пять лет лишения свободы за мошенничество, выпустили из колонии по УДО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Гурович отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов, которая находится в Нижнем Тагиле. В общей сложности он провел в заключении менее 2,5 года вместо пяти.

Источник ТАСС пояснил, что Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не стала обжаловать решение.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Гуровича по обвинению в превышении полномочий при строительстве профильной коронавирусной больницы в Мурманской области. По данным следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на возведение ковидного госпиталя в поселке Мурмаши для 700 заразившихся. Однако госпиталь построили без учета климатических условий Севера.

Гурович должен был контролировать расход выделенных бюджетных денег, но он никаких мер к эффективному использованию он не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму свыше 320 млн рублей. Бывший замминистра вину не признавал.

В конце мая того года российский президент Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года.

Ранее в Ярославской области арестовали чиновника по подозрению в получении взяток.

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