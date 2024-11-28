Осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока

Бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, осужденного на пять лет лишения свободы за мошенничество, выпустили из колонии по УДО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Гурович отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов, которая находится в Нижнем Тагиле. В общей сложности он провел в заключении менее 2,5 года вместо пяти.

Источник ТАСС пояснил, что Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не стала обжаловать решение.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Гуровича по обвинению в превышении полномочий при строительстве профильной коронавирусной больницы в Мурманской области. По данным следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на возведение ковидного госпиталя в поселке Мурмаши для 700 заразившихся. Однако госпиталь построили без учета климатических условий Севера.

Гурович должен был контролировать расход выделенных бюджетных денег, но он никаких мер к эффективному использованию он не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму свыше 320 млн рублей. Бывший замминистра вину не признавал.

В конце мая того года российский президент Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года.

Ранее в Ярославской области арестовали чиновника по подозрению в получении взяток.