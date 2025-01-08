Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Палестина продолжит добиваться принятия резолюции о прекращении огня в Газе

Палестина потребует от СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня в Газе
close
Manuel Elias/Global Look Press

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур подтвердил намерение Палестины добиваться от Совета Безопасности ООН принятия резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

«Мы продолжим стучаться в двери Совета Безопасности, чтобы он поднялся и принял резолюцию в соответствии с седьмой главой (устава ООН - ред.), требующую немедленного и безоговорочного прекращения огня», – сказал Мансур.

В ноябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил поддержку проекту резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, представленному непостоянными членами Совета Безопасности ООН. По словам Небензи, принятие этого проекта послужит ключевым шагом в преодолении тупиковой ситуации в конфликте между Палестиной и Израилем и создаст основу для возобновления мирного процесса. Постпред подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке не может быть иным.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами