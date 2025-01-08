Палестина продолжит добиваться принятия резолюции о прекращении огня в Газе

Палестина потребует от СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня в Газе

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур подтвердил намерение Палестины добиваться от Совета Безопасности ООН принятия резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

«Мы продолжим стучаться в двери Совета Безопасности, чтобы он поднялся и принял резолюцию в соответствии с седьмой главой (устава ООН - ред.), требующую немедленного и безоговорочного прекращения огня», – сказал Мансур.

В ноябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил поддержку проекту резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, представленному непостоянными членами Совета Безопасности ООН. По словам Небензи, принятие этого проекта послужит ключевым шагом в преодолении тупиковой ситуации в конфликте между Палестиной и Израилем и создаст основу для возобновления мирного процесса. Постпред подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке не может быть иным.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.