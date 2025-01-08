В Британии врачи бьют тревогу из-за потока больных гриппом

В крупных больницах Великобритании сложилась критическая ситуация, вызванная беспрецедентным сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими респираторными вирусами. Об этом сообщает газета Times.

В некоторых медицинских учреждениях время ожидания помощи в отделениях неотложной помощи достигает 50 часов.

«Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с «исключительно высоким спросом» (на медицинскую помощь - ред.) из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа, а одна из больниц предупредила, что ожидание оказания помощи может составить 50 часов», - пишет издание.

Руководство национальной службы здравоохранения (NHS) подтвердило значительное давление на медицинский персонал, связанное с резким увеличением числа случаев гриппа (до 5 тысяч в день) и продолжающейся циркуляцией коронавируса и норовируса. В качестве примера приводятся больницы Ливерпуля (объявившая о 50-часовом ожидании), Гэмпшира и Плимута, которые уже ввели режим чрезвычайного положения из-за критической загруженности.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что эпидемиологическая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России стабильна, хотя и наблюдается небольшой рост заболеваемости.

Ранее россиянам перечислили симптомы доминирующего в этом году варианта гриппа.