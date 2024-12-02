В Госдуме заявили, что школьников не надо заставлять платить за опоздания

В российских школах не стоит вводить штрафы для учеников за постоянные опоздания или прогулы, заявила в беседе с «Газетой.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, такая мера лишь «усугубит» проблему.

«В российских школах массовых опозданий нет. Дети довольно дисциплинированные. Да, опоздания бывают, чаще среди старшеклассников и в больших городах. Введение штрафов проблему лишь усугубит. Некоторые будут просто откупаться, ошибочно полагая, что за деньги можно купить все. А это не тот посыл, который должна транслировать школа», — сказала Лантратова.

До этого немецкий таблоид Bild сообщил, что в одной из гимназий Нюрнберга ввели штраф в размере пяти евро за постоянные опоздания или пропуск школы. Это нововведение касается учащихся 9-11 классов, и оно уже дало положительный результат.

Как признался изданию директор учебного заведения, штраф — последнее средство борьбы с прогулами и опозданиями. До того, как ввести систему штрафов, с родителями и ребенком сначала беседуют учителя, школьные психологи, социальные педагоги и другие органы.

Ранее в Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах.