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В США прокомментировали заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале

Аналитик Кавулич: слова Трампа о Панамском канале и Гренландии несвоевременны
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Evan Vucci/AP

Американский политолог и научный сотрудник аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич заявил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа о необходимости контроля Панамского канала и присоединении Гренландии к Соединенным Штатам несвоевременны. Об этом эксперт рассказал в интервью ТАСС.

Кавулич назвал эти заявления «несвоевременными и контрпродуктивными», поскольку они отвлекают внимание общественности от других пунктов повестки Трампа. Он отметил, что все высказывания политика воспринимаются как обещания его будущей администрацией, членами Конгресса и избирателями.

По словам Кавулича, подобные популистские заявления могут подорвать доверие к новым властям.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

Ранее Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала.

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