Эколог объяснил, почему в России не хватает средств на тушение лесных пожаров

В России порядка 3 млн гектаров леса ежегодно горит, а тушится только 100 тыс. гектаров. На это уже сейчас тратится около 10 млрд рублей, а на тушение всех пожаров нужно тратить в 30-50 раз больше, объяснил эколог, учредитель Общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин в эфире Общественной Службы Новостей.

«Когда речь идет о тушении тех лесов, которые находятся вблизи проживания людей, там не просто должны тушиться пожары, но и проводиться противопожарные мероприятия, а это дорого. Тратить деньги бюджета на тушение тайги, где нет ни людей, ни инфраструктуры – смысла нет», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что средства необходимо направлять туда, где возникает опасность для людей, за поиск этой «тонкой грани» отвечает Лесхоз. При этом, по мнению Шингаркина, сегодня есть и польза от лесных пожаров: удаление лесов позволяет сохранить поля.

До этого Авиалесоохрана сообщила, что только за одни сутки лесопожарные службы России потушили 29 природных пожаров в 15 регионах страны. По данным на 14 сентября, в 12 регионах РФ продолжается тушение пожаров. В трех регионах введен режим ЧС, а в 55 регионах — особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что российские пожарные помогают тушить лесной пожар в Сербии.