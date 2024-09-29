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Лесной пожар под Ростовом распространился

Лесной пожар под Ростовом распрсотранился на 100 га

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Сергей Аверин/РИА Новости

Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, заявили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек. Из-за возгорания были повреждены дом и хозпостройка.

В публикации подчеркивается, что огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.

Вечером 29 сентября губернатор региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара, который произошел после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Утром 29 сентября губернатор региона заявил, что лесной пожар произошел в Милютинском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата.

В тот же день министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.

Ранее в Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелась трава.

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