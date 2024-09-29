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В Мордовии пожар распространился на десятки домов

МЧС: в Мордовии лесной пожар распространился на 25 дачных домов

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МЧС России

В Мордовии лесной пожар распространился на 25 дачных домов. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в одном из сел региона — Мордовский Пимбур — был потушен пожар, распространивашийся на два жилых дома, четыре эксплуатируемых строения и две надзорные постройки. При этом на Ключаревском шоссе под Саранском продолжается пожар, охвативший 25 дачных домов, при этом огонь распространяется ветром. Сейчас с возгоранием борются более 30 специалистов, задействовано шесть единиц техники.

До этого в Волгоградской области загорелись 30 га сухой травы.

По данным МЧС, 29 и 30 сентября в Волгоградской области и Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Кроме того, крупный лансшафтный пожар уничтожил несколько сел и окружил два аэропорта в Рязанской области. На этом фоне в Спасском районе Рязанской области был введен режим ЧС.

Ранее в Ростовской области ввели ЧС из-за пожара после падения БПЛА.

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