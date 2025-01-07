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В Ижевске мужчина получил рваные раны из-за взорвавшейся в руке петарды

Ижевчанин случайно поджег петарду в квартире и получил рваные руки
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МЧС Удмуртии

В Ижевске мужчина получил серьезные травмы из-за взорвавшейся в руке петарды, сообщает МЧС Удмуртии.

По словам пострадавшего, несчастный случай произошел, когда он собирался выйти на улицу. Каким-то образом 25-летний местный житель поджег петарду прямо в своей прихожей, побежал в ванну, намереваясь потушить ее, но не успел.

В результате молодой человек получил рваные раны и вывих ногтевой пластины II пальца правой кисти.

«Всего за праздничные дни от пиротехники в Удмуртии пострадали уже 14 человек, из них 10 детей», — добавили в МЧС.

3 января подростку из Марий Эл оторвало кисть взрывом петарды. 13-летний мальчик нашел на улице петарду и решил запустить пиротехнику в квартире. Пострадавшего госпитализировали, помимо травматической ампутации кисти, у несовершеннолетнего также диагностировали ожоги глаз.

Ранее красноярские подростки избили и закидали петардами 12-летнего мальчика.

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