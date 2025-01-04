В Марий Эл подростку оторвало кисть взрывом петарды

В Горномарийском районе школьник получил тяжелые травмы из-за взрыва петарды, мальчик неудачно запустил пиротехнику. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Марий Эл.

Инцидент произошел 3 января в Козьмодемьянске, 13-летний мальчик нашел на улице петарду и решил запустить пиротехнику в квартире. Раздался взрыв, по словам очевидцев, из подъезда многоэтажки выбежали несколько подростков.

«Мы подумали: или взрыв газа, или еще чего! Из окна повалил дым, и с душераздирающими криками выбежали дети. Мы позвонили в экстренные службы, там сказали, что вызов уже принят», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Пострадавшего госпитализировали, взрывом ему оторвало кисть руки. У мальчика также диагностированы ожоги глаз, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее петербуржцу разворотило руку взорвавшейся петардой.