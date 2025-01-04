Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл подростку оторвало кисть взрывом петарды

В Марий Эл подросток лишился кисти из-за найденной на улице петарды
close
Depositphotos

В Горномарийском районе школьник получил тяжелые травмы из-за взрыва петарды, мальчик неудачно запустил пиротехнику. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Марий Эл.

Инцидент произошел 3 января в Козьмодемьянске, 13-летний мальчик нашел на улице петарду и решил запустить пиротехнику в квартире. Раздался взрыв, по словам очевидцев, из подъезда многоэтажки выбежали несколько подростков.

«Мы подумали: или взрыв газа, или еще чего! Из окна повалил дым, и с душераздирающими криками выбежали дети. Мы позвонили в экстренные службы, там сказали, что вызов уже принят», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Пострадавшего госпитализировали, взрывом ему оторвало кисть руки. У мальчика также диагностированы ожоги глаз, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее петербуржцу разворотило руку взорвавшейся петардой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами