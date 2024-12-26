Красноярские подростки избили и закидали петардами 12-летнего мальчика

В Красноярске шестеро подростков напали на гулявшего с собакой мальчика

В Красноярске шестеро подростков напали на 12-летнего мальчика и угрожали его отцу. Об этом мать ребенка рассказала изданию «Проспект Мира».

Все началось на прошлых выходных, когда школьник вышел на прогулку с собакой и встретился с подростками, которые стали кидаться в него петардами. Отец ребенка увидел происходящее из окна, прибежал на помощь, но хулиганы кинули ему под ноги петарду и обматерили.

Через пару дней они вновь подкараулили мальчика и избили ногами, а затем потребовали, чтобы он позвонил отцу и попросил его прийти. «Мы его ушатаем», пообещали подростки, скрывавшие лица под масками. Но покинули место происшествия до прихода взрослого.

Родители пострадавшего обратились в полицию, после чего ребенок прошел судмедэкспертизу, где зафиксировали его травмы. Серьезных повреждений удалось избежать благодаря зимней одежде, но на теле остался большой синяк.

«Заявление написали, направление в судмедэкспертизу взяли, параллельно нам рассказали, что из шести нападавших — пятеро уже состоят на учете, а шестого, самого старшего 15-летнего, только сняли с учета. Мелкие кражи, хулиганство, порча имущества», — говорит мать пострадавшего.

В полиции сообщили, что «проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего».

Ранее в Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна.